國際知名影音串流平台Netflix於2021年推出《魷魚遊戲》掀起收視熱潮，也留下不少伏筆謎團，近日第二季即將上線，除了第一季闖關者李政宰、遊戲負責人李炳憲、警察魏嘏雋跟畫片男孔劉確定回歸，也將加入4名新面孔，不過由於清一色是男性角色，許多人湧入IG抗議，對此，Netflix語帶保留回應了。

《魷魚遊戲2》日前在官方YouTube釋出預告片，第一季的木頭人娃娃、拔河比賽、椪糖等闖關場景重現觀眾眼前，接著公開卡司陣容，可見主要角色李政宰染著紅髮現身，至於新一代闖關者任時完、姜河那、朴成勳以及梁東根則站在機器前按下圈叉按鈕，最後一幕更出現孔劉勾臉壞笑的模樣，令人十分期待。

事實上，導演黃東赫日前在電視節目透露確定加入3種全新遊戲「為什麼來我家」、「打陀螺」、「跳房子」，且根據韓媒報導，在本季劇情中，玩過一輪遊戲的李政宰將展開復仇，同時第二季也會揭開魏嘏雋跟哥哥李炳憲失聯的原因，6月23日也將召開讀本會議(閱讀劇本的會議)，並將在7月正式開拍。

不過由於預告中並無女性角色，引起一片吐槽聲：「至少加入一兩名女演員吧，怎麼全是男演員」、「沒有女演員讓我崩潰了」，不過也有人認為應是尚未公布女演員卡司：「應該是配角」、「第一季鄭浩妍跟李瑜美美爆了，也許過一陣子就會說是誰演了」、「沒有女演員，我是因為鄭浩妍看的」，對此Netflix回應：「無法對是否有女演員這塊說明」，僅表示不久會上傳第二支預告片，公布第二波演員名單。