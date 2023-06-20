財政部今日表示，為加強菸酒製造業者、進口業者各資管理稽核、保存及改善機制，財政部已修改《菸酒事業個人資料檔案安全維護管理辦法》，規定菸酒事業應清查所有的個人資料，建立檔案並完成個人資料檔案安全維護計畫，並將該計畫放於總機構及營業處備查，以強化個人資料檔案的安全維護及事故處理機制。

財政部表示，菸酒若未採行適當的安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，或未訂定個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料，將處新台幣2萬元以上、200萬元以下罰鍰，並其限期改正，情節重大或經限期改正而屆期未改善者，按次處15萬元以上、1500萬元以下罰鍰。

財政部表示，菸酒業者洩漏個資的罰鍰提高，原本只有2萬元到20萬元。而目前菸酒製造業者到5月底止有352家；進口業者2685家，共計超過3000家業者。

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