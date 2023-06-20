針對被退休法官康樹正、葉啟文指控18年前教唆偽證一事，大法官被提名人尤伯祥今表示，整件事是全然誤會，若時空倒轉，他依然會做相同的選擇，因為那是律師應該做的事情。

立法院全院委員會今審查大法官人事同意權案，下午審查被提名人陳忠五、尤伯祥。尤致詞時針對教唆偽證一事表示，這件事情是全然的誤會，若時空倒回當時，他依然會做相同的選擇。

尤伯祥說，當時《律師法》30條、《刑事訴訟法》161之1條規定，辯護人有義務未被告搜求有利證據，人證是《刑事訴訟法》法定證據方法，因此辯護人應該為被告蒐集有利證據，當然包含人證。而當時律師倫理規範16條明定，律師得於法庭外向證人詢問他所知的事實，根據以上規定，他訪談證人是職責所在。

尤伯祥強調，他絕對遵守律師倫理規範要求，沒有誘導證人做不實陳述，他在法庭上詢問的問題，都是根據證人自行筆記的內容，而這是證人自己的權利，他必須尊重。

尤伯祥說，證人作證當天，還沒作證時把筆記本放在應訊台桌上，檢察官看到便要求她將筆記本收起來，而審判長康樹正則命令她將筆記本交到審判席來保管。而當時康有問證人，筆記本是否有作證回答的內容，她回答有，但在這種情況下，審判長還沒有聆聽證人作證的證言， 就預判證人所言不實，並要他撤回傳喚證人的申請。

尤伯祥表示，當時他對審判長的預斷很不服氣，因此除了說明事先訪談證人是律師職責外，也向審判長說明法律並沒有禁止證人為準備作證而自行筆記，請他聽完了證言之後再判斷是否可採。再三力爭後，審判長才讓證人作證，而在作證過程中，筆記本都在審判長桌子上面，有部分媒體說證人看著筆記本作證，這跟實情不符。

尤伯祥說，康審判長18年前應該很了解，沒有證據支持的懷疑，就只能夠是懷疑，因此一審判決書並沒有記載他教唆偽證，更沒有告發他。沒想到事隔18年當我被提名大法官的時候，他突然將懷疑升格為確信，進而公開指控，對此他深感遺憾。

尤伯祥強調若回到過去依然會做相同的選擇，因為那正是律師應該做的事情，也是他迄今仍然堅守為人處世的原則「忠於職守」。他說，如果有幸能夠獲得大院提名，會堅持忠於職守，也會帶著謙卑、開放的心，執行大法官職務。