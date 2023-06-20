紙風車劇團資深演員鄒宜忠，隨團赴布達佩斯演出時，同樣維持在台灣的習慣，早起晨跑，鍛鍊體力和心智，他表示，跑步是一種運動治療，「不只有增強體力，而是可以有一種自由放空的時間，可以思考事情和發揮想像力，一天半小時，專屬於自己的空間。」

紙風車劇團資深演員鄒宜忠（中），隨團赴布達佩斯演出時，同樣維持在台灣的習慣，早起晨跑，鍛鍊體力和心智，他表示，跑步是一種運動治療。（李欣恬攝）

畫上綠臉，背上扎上大靠，鄒宜忠這次要演出的角色是《哪吒鬧龍宮》裡的東海龍王，外表看起來兇狠，實際上心超軟，日前以此扮相在當地舉辦快閃演出時，鄒宜忠表示，「孩子們的笑容、反應真的無國界，看到你會害怕就是會害怕，但笑容也很直接，微笑是共通語言，如果是台灣的孩子，可能會問很多問題，這裡的小朋友，會先觀望後，慢慢靠近，再跟大家一起互動。」

「東海龍王」在劇中也是天下父母心的性格代表，鄒宜忠表示，雖然龍王外表看起來兇狠，但內心柔軟，「我自己對這個角色的設定是，外表嚴肅，內心善良，他會想找哪吒報仇，也是因為自己的小孩和哪吒玩耍時受傷了，他才生氣。」

鄒宜忠表示，龍王可能脾氣暴躁，但他也是一名愛子心切的爸爸，「這是一個可親的角色，沒那麼可怕。」紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》演出將於6月20日、21日在布達佩斯艾菲爾劇場登場。