南韓34歲男星崔成奉（又譯：崔聖奉）因參加知名選秀節目《韓國達人秀》走紅，雖然沒有帥氣外表，但溫柔又富有情感的歌聲擄獲許多觀眾的心，加上淒慘身世更讓不少人印象深刻，2021年他表示自己罹患癌症，沒想到很快就遭踢爆是捏造，詐騙了粉絲10億韓元（約台幣2500萬元），今（20日）他突留下一封遺書，讓外界感到錯愕。

崔成奉今（20日）在YouTube社群發布長文，表示是在生命盡頭寫下這段話給粉絲，「對於我的愚蠢錯誤和那些受到傷害的人，我深表歉意」，提到這兩年來將要求退款的錢都還了，會用生命償還罪過，韓媒透露聯繫不上崔成奉，他的下落不明。

南韓34歲男星崔成奉發長文透露輕生想法。（圖／擷取自최성봉Choi Sungbong YouTube）

崔成奉在選秀節目《韓國達人秀》中展現歌唱天賦，優美嗓音贏得晉級資格，還被封為「韓版的蘇珊大嬸」（Susan Boyle），他2021年自曝2020年11月遭確診直腸、甲狀腺異常，還罹患肝癌，身體已經進入第三期，正在積極治療中，已接受了多次手術清除大腸、前列腺等惡性腫瘤，情況依舊不樂觀，粉絲們除了加油打氣，還發起募款活動，想減輕崔成奉醫藥費的負擔。

但資深媒體人李鎮浩爆料，崔成奉提出的診斷證明不僅出處不明，開刀日期的格式與內容所描述的也不符，醫院證明還有多處破綻，病服也是買來騙取同情心，表示崔成奉根本沒治療癌症，而是將那些錢拿去娛樂消費，且崔成奉的家庭非常富裕，出門代步都開BMW，還送女友奧迪轎車，且會進出酒店，對親朋好友出手闊綽。

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