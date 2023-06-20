媒體人董成瑜日前於臉書發文，提到曾在餐會被時任花蓮縣長、現任國民黨立委傅崐萁性騷，更指傅若認為自己清白，可請當時也在場的前台北市長郝龍斌出來澄清，為例遭到郝龍斌親自出面打臉。同樣身為媒體人得王尚智也在臉書發文表示，性騷擾案有多層面思考，其中一面是影視領域的「權力架構」的運作層面。他質疑，董女身為媒體集團的高層主管，手握狗仔及媒體生殺大權，為何能夠足足9年多來「沒有動靜、沒有反擊、沒有對付」，如今卻在傅徹底緊咬NCC護航鏡電視的背景下提出？動機也必須接受社會檢視。

王尚智在臉書上，針對性騷擾的思考層面提出許多面向與思考細節。他提到，自己因為研究「Me Too」多年，性騷擾涉及的「社會價值、文化運動、媒體效應」非常微妙，一如性騷擾本身，非常幽微與充滿爭議。

為此他其中一項特別針對「媒體效應」強調其中的內幕細節性。以下為王尚智的PO文完整節錄:

對於當今那麼多性騷擾案的舉發與披露，我自己始終保持「不信任、只聆聽、待觀察」，因為從心理學臨床上，記憶回溯其中有太多的真假虛實，特別是一旦涉及了往往非常不可靠的細節因果。

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對於所有性騷擾的受害者，倘若沒有真正「訴諸法律、申訴程序」，所有情節的描繪、傷害的敘述、情緒的發洩，基於此刻社會輿論的一味傾斜且少有平衡查證，我都有所留。

性騷擾案除了有國家「司法犯罪」的判定層面，也有社會「道德價值」的集體層面，更也有諸如影視領域的「權力架構」的運作層面；權力關係不只是上下與男女，有時還有許多內幕細節。

以董成瑜舉發傅崑萁的例子，許多人就很難相信，堂堂身為「鏡傳媒/壹週刊」媒體集團的高層主管，手握狗仔及媒體生殺大權，為何能夠足足9年多來「沒有動靜、沒有反擊、沒有對付」，如今卻在傅徹底緊咬NCC護航鏡電視的背景下提出？

而傅崑萁為何會在一幫黨政大老、媒體頭頭面前，會去「抓頭親吻」與他根本不熟悉、政治立場敵對、同時在大學與媒體圈都以「高冷」著稱的媒體女高管？

也因此，舉發或舉證性騷擾的本身與當事者，也同樣會被社會與大眾「深度檢視」，舉報者同樣不能以為「自己是絕對弱勢」，就能據此「一味取得大眾同情」或者「社會必須絕對支持」。