回到台灣主場又是母校場館，羽球男雙組合李洋／王齊麟20日在2023台北羽球公開賽男雙首輪只花20分鐘，便以21比9、21比11輕取阿爾及利亞組合曼莫里（Koceila MAMMERI）/梅戴爾（Youcef Sabri MEDEL），晉級16強。

李洋、王齊麟本季都在比賽中受傷，但因為已經進入巴黎奧運積分周期，兩人為了積分也只能一場一場拚，並希望傷勢早點好，李洋也開玩笑說跟搭檔一個右大腿受傷、一個左腳踝扭傷，各拖著一隻腳奮戰，王齊麟則說，首場比賽先以適應場地為主，也希望下一場表現會更好。

面對帶傷努力參賽、希望爭取奧運積分，還有球迷的期待，「麟洋」坦言壓力會有，但也盡力調適、克服，平常很愛看籃球的李洋也引用NBA拓荒者隊球星利拉德（Damian Lillard）談論壓力的說法，回應：「壓力有，但也沒大到煩惱下一餐在哪裡的問題。其實運動員總是和傷勢共存，只是盡量不去外顯傷勢問題，而我和齊麟都是比賽中受傷被大家看到，會為每場比賽全力以赴。」

稍早另一場男雙，寶島組合邱相榤／楊明哲挑戰大會男雙頭號種子、馬來西亞組合王耀新／張御宇，首局邱相榤／楊明哲率先收下，可惜後兩局王耀新／張御宇討回世界第7的面子，最終合邱相榤／楊明哲21比15、12比21、15比21未能繼續前進，賽後楊明哲表示，沒想過第1局會拿下，後面大馬組合表現相對穩定，反觀他和搭檔有點急，接下來繼續以賽代訓，希望可以爭取明年巴黎奧運資格。