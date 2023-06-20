全球最大家用縫紉機製造廠伸興20日股東會承認去年營業報告書及財報，通過每股配發現金股利5.5元，現金股利配發率約68％，連續18年股利分派超過6成，會中並補選1席董事，由傳動系統元件廠銀泰董事長白永耀出任。伸興期待歐美家用縫紉機客戶去化庫存後，下半年開始回補，今年營運有機會可以逐季成長。

伸興去年公開收購宇隆，並取得經營主導權，宇隆從去年9月起計入伸興合併營收，去年合併營收72億元、營業利益3.80億元，淨利歸屬母公司4.9億元，EPS為8.08元。

伸興表示，伸興2022年各產業客戶營收比重分別為家用縫紉機及吸塵器86％、汽車、自行車、工業應用及醫療等精密金屬加工營收占比14％。伸興除分散客戶產業集中度外，同步致力落實成本費用嚴控、生產效率優化、開發設計技術精進等重要策略，在原材料價格下跌、美元兌新台幣升值效益等的助益下，去年毛利率、營業利益率、淨利歸屬母公司分別為20％、5％、7％。

伸興指出，第二季有大陸五一長假、工作天數較少，加上品牌廠商，仍持續加速終端庫存去化，短期壓抑伸興營運成長表現。以目前在手訂單來看，全球家用縫紉機仍進行終端庫存調整，出貨動能尚未明朗。伸興期待客戶終端庫存調整儘快結束後，伸興出貨逐步回到健康水位，有助伸興今年營運逐季走高。