台北市經常出現突發性降雨，恰好附近沒有遮蔽處，民眾只能就近購買一次性雨衣及雨傘，建國中學學生認為，塑膠雨衣、雨傘難以被分解，對地球產生不少負擔，盼透過參與式預算提案在中正區公車、捷運站、公共場域及人潮眾多處提供「共享雨傘」，預估經費約300萬元。

建國中學學生余承熹、李柏辰等6人提案「幫我撐十秒－共享雨傘的生活品質改善方案」，他們從捷運小南門或中正紀念堂站走到學校途中，發現路上少有遮蔽及騎樓，每次臨時降雨，只好購買用完即丟雨衣及透明雨傘，但塑膠雨具難以被分解，將對環境造成不小負擔，希望能提供行人「共享雨傘」。

學生們規畫本案總預算為300萬元，首先在中正區大眾運輸工具站點、公共場域及人潮密集處供民眾共享雨傘，如果試辦成效佳，市府可依各區需求逐步擴展實施範圍。

指導教師盧佳欣表示，學生希望雨傘穩固、以環保材質製成，且民眾可透過記名悠遊卡刷設備借還，使用APP查閱站點借用狀況，並以公辦民營方式，邀請雨傘廠商投標與建立雨傘管理制度，藉此降低行人冒雨通勤不適感，也提升台北市環保都市形象。

她分享，學生都是高三生，當時是一邊準備升學、一邊發想及研擬提案，相當忙碌，由於校內教師平時即教導學生搜集資料方法，加上大學教授、研究生給予建議，讓他們順利地完成提案。

盧佳欣老師說，該案拿到特優第3名，學生們很開心提案能被大眾看見，也很榮幸獲得最高票選，評選爲最佳人氣獎的肯定，並獲得台北市蔣萬安市長讚賞本案環保的前瞻性。後續可能透過住民大會程序爭取實現提案，請大家拭目以待。

民政局自治行政科長方英祖表示，共享雨傘方案已交給環保局評估，預計7月中旬可知結果，如機關認為具可行性，調整方案後即會執行。若透過住民大會提案並經大會通過，學生須與局處說明提案內容，並通過審議工作方評估，經iVoting投票通過，市府將編列預算，經議會通過，即可落實提案。