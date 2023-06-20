政壇近期性騷爭議連環爆，延燒到媒體、娛樂圈名人也紛紛中招。媒體人黃揚明今(20日)發文驚呼又一位名嘴被控性騷，一位女網友指出，多年前她在廣播電台當小職員，開車送財經名嘴回家時，竟被酒後亂性強吻襲胸，讓她後來遇到都會覺得自己很髒，並指明該名嘴就是阮慕驊。

「也許你不記得幾年前那個小小的職員。但，我可是記得一清二楚！」一位女網友發「#metoo」文表示，90％的人是看戲，10％的人心裡反覆想起的是那些瑣碎不堪的片段。看著這些一時做錯的人出來道歉，「我更渴望你說出你當時做錯了！」

「一位財經名嘴，下班的公司餐敘。」她提到，自己酒量差所以不喝酒，總監讓她負責開車送名嘴回家。在車上，名嘴是否藉酒裝瘋，她不臆測。但名嘴對她做那些酒後亂性的事情倒是沒少，嘴巴硬親上來，伸手進來摸她胸，還約自己去他山上豪宅，說要看電影《蜘蛛人》。

該女網友強調，事後只要在電台遇到那位名嘴，她就覺得自己很髒。想到對方等等要出現，錄節目就會冒冷汗。一直到現在，開車中聽到該名嘴錄的廣告，她都會立刻轉掉。

「20幾歲的委屈，30幾歲才敢講出來。」該女網友直言：「也許你根本忘記我，但我永遠記得你！」並標註指名「阮慕驊先生」。黃揚明轉發此貼文直呼「又一位名嘴！列入不同台名單」。

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