數年來在印度智慧手機市場具有絕對優勢的中國品牌近幾年屢遭印度官方打壓，今年第一季度中國手機的市佔率大幅下滑，雖然仍佔主導地位，但是最近在印度擴大生產的蘋果與三星正在磨刀霍霍，準備大舉搶佔中國品牌在印度手機市場的份額。

據《快科技》引述國際數據資訊(IDC)資料稱，2023年第一季度中國智慧手機廠商在印度的綜合市場份額已從81.42%以上的峰值下跌到70.83 %，下跌幅度不小，但中國品牌仍在印度手機市場佔主導地位。

報導說，中國品牌失去的市場份額並沒有讓印度手機受益，在過去3年的大部分時間裡，包括Lava、Micromax和Reliance在內的印度供應商的市佔總份額不到1%。雖然如此，印度政府仍表示， 印度在智慧手機領域已取得「極大成功」，正尋求將成果擴展到其他品類。

此外，蘋果和三星對於在印度擴張和發展的興趣也愈發濃厚。在本月初的蘋果財報中，庫克和他的副手們加起來大約有20次提到印度。蘋果在印度公佈了3月份季度的創紀錄銷售額，反映出其越來越依賴新興市場來刺激整體增長。

庫克在電話會議上分析師說，「有很多人進入中產階級，我真的覺得印度正處於一個轉捩點」， 庫克目前把印度看作下一個促進增長的主要市場，或者說最重要的市場，「印度市場活力令人難以置信」。

報導指出，蘋果在截至3月份的一年中在印度的銷售額接近60億美元，而今年的iPhone 15系列印度製造也會參與首發。