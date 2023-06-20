「五間厝」（Pyatikhatki），意即5間房子 ）位於新卡科夫卡水庫（Nova Kakhovka）東邊，也處於俄軍防線最西邊的，業已成為軍事史上的重要一頁，「五間厝」村落正正的落於於地塹地區，整個南面高地全是俄軍火力點跟頑固點，而烏軍若要在此向南繼續進擊，這裡是必經的分岔路口，俄軍採取機動防禦策略（mobile defense）一旦烏軍進攻五間厝的壓力漸增，俄軍就會立刻向南退往高地，引誘烏軍進城，如此反覆造成烏軍大量傷亡。
綜合俄羅斯國防部16至20日例行會報以及公開情報來源信息，自6月4日（週日）起烏軍於南部戰線，由西向東分別於新卡科夫卡水庫旁的五間厝（Pyatikhatk）、奧雷霍夫（Orekhov）和維連茨基弧凸（Vremievsky Salient/Ledge）採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，目前即將邁入第3週，仍未取得重大突破戰果，處於俄羅斯縱深的監視防線（Screening Line）中，距離俄軍第一道防線，各個地區仍有10至15公里不等。
在五間厝，俄軍的部隊佔據著南方的高地，配合著炮兵和空軍的支援，而烏軍卻不得不正向著這個微型村落挺進，因為它是進一步向南進攻的關鍵，一條分岔路口，根據俄防部公布的消息來看，五塊厝的作戰序列為第58軍團第19師的單位，烏軍作戰序列為第128山地突擊旅加上第47機械化旅的的單位。
俄軍時而派員進村，時而推進，等待烏軍進之後，退出村外。再由高地陣地和後方炮兵發揚火力，如此日復一日，對於烏軍來說幾乎快成為一場軍事災難（military disaster），前一天才看到社群媒體瘋傳大捷解放影片，幾小時後又整支部隊被擊退。
文章來源：An attack on Pyatikhatki was repulsed. Over a dozen tanks, armoured vehicles and AFU manpower destroyed.
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