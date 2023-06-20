「五間厝」（Pyatikhatki），意即5間房子 ）位於新卡科夫卡水庫（Nova Kakhovka）東邊，也處於俄軍防線最西邊的，業已成為軍事史上的重要一頁，「五間厝」村落正正的落於於地塹地區，整個南面高地全是俄軍火力點跟頑固點，而烏軍若要在此向南繼續進擊，這裡是必經的分岔路口，俄軍採取機動防禦策略（mobile defense）一旦烏軍進攻五間厝的壓力漸增，俄軍就會立刻向南退往高地，引誘烏軍進城，如此反覆造成烏軍大量傷亡。

「五塊厝」村落正正的落於於地塹地區，紅色為高地、綠色為低窪地區，另可參考等高線。南面高地滿佈俄軍火力點跟頑固點，而烏軍若要在此向南繼續進擊，這裡是必經的Y字路口。（擷取自開源地圖工具Openstreet、烏俄戰爭開源貢獻者Z-Kommersant）

綜合俄羅斯國防部16至20日例行會報以及公開情報來源信息，自6月4日（週日）起烏軍於南部戰線，由西向東分別於新卡科夫卡水庫旁的五間厝（Pyatikhatk）、奧雷霍夫（Orekhov）和維連茨基弧凸（Vremievsky Salient/Ledge）採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，目前即將邁入第3週，仍未取得重大突破戰果，處於俄羅斯縱深的監視防線（Screening Line）中，距離俄軍第一道防線，各個地區仍有10至15公里不等。

🇷🇺🇺🇦 Footage of the Russian 19th division of the 58th army counterattacking against the Ukrainian 128th brigade in Pyatikhatki.



The is village reported to be recaptured by most Russian scources, waiting for footage confirmation.https://t.co/hxIsyKiZi2 pic.twitter.com/82ts8rX2PH — Sinnaig (@Sinnaig) June 19, 2023

在五間厝，俄軍的部隊佔據著南方的高地，配合著炮兵和空軍的支援，而烏軍卻不得不正向著這個微型村落挺進，因為它是進一步向南進攻的關鍵，一條分岔路口，根據俄防部公布的消息來看，五塊厝的作戰序列為第58軍團第19師的單位，烏軍作戰序列為第128山地突擊旅加上第47機械化旅的的單位。

WARNING GRAPHIC: In Pyatikhatki, recently taken by Ukraine in #Zaporizhzhia, Russian tank shells hammer a house that had just been cleared by Ukrainians while they're still in it. pic.twitter.com/bqo1SClHOE — FUNKER530 (@FunkerActual) June 19, 2023

俄軍時而派員進村，時而推進，等待烏軍進之後，退出村外。再由高地陣地和後方炮兵發揚火力，如此日復一日，對於烏軍來說幾乎快成為一場軍事災難（military disaster），前一天才看到社群媒體瘋傳大捷解放影片，幾小時後又整支部隊被擊退。