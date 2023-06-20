上個月初發生在哥倫比亞亞馬遜森林河畔的一起墜機事件，有4名1至13歲的孩童僥倖存活，在歷經整整40天的苦苦掙扎後，才被搜救人員救獲。同樣親身經歷這種身心煎熬場景的英國探險家艾倫（Benedict Allen），憶述1983年他22歲被困在亞馬遜森林時，為了生存而被迫吃掉愛犬的艱難時刻。

艾倫是世界著名探險家，他除了是世界第一個橫越亞馬遜森林盆地的人，同時也是第一個徒步穿越非洲南部整個納米比亞的探險者。根據他後來在其書籍和電視系列中的描述，他在世界各個角落探險的時候，大多數時間都是與世隔絕，同時需要面對生死存亡的鬥爭，尤其他在探險時從不帶手機，也不用衛星導航系統。

據《每日郵報》報導，艾倫在他22歲那年隻身飛往南美洲，豈料遇到飛機失事，在亞馬遜流域迷了路，還遭帶刀的金礦工人襲擊。他表示，當時他被洗劫一空，只能靠自己想辦法走出森林。

艾倫憶述當時身患2種瘧疾，愛犬奄奄一息，他也快要活不下去了。他說，「唯一的機會就是殺了狗，得到一點肉和食物，才能活下來」，他也會吃漿果飽腹，但需要猜測哪些植物和果實是否有毒。花了一個多月時間，他靠自己徒步走出森林了。

艾倫表示，在森林裡是否能存活下來，有80％是心態問題，冷靜樂觀態度並相信自己可以生存下來，將可提高自己的存活率。他還提供了一些建議，「迷失者一般情況下，盡量留在原地，如果需要移動，須標記所在位置，因為這樣就有了一些讓別人追踪參考的框架。」

他表示，在森林裡很難看到太陽，因此迷路者必須標記移動的足跡，例如一路折斷樹枝作為標記。若是飛機失事，一般會有大量殘骸，這些殘骸會讓搜救人員快速找到出事地點，加上飛機有一條一定的飛行路線，搜救人員也能沿著這條路線尋找到出事地點。

如果需要在森林過夜，他建議可採用棕櫚樹葉、壞死木頭等搭建安全營地和造床，這樣可避免淋雨、同時保持溫暖，遠離蟲蛇。但他也提醒，營地盡量遠離河岸和樹木，因為河水會吸引野生動物，河邊或樹上也會有許多蟲蛇。另外，在河邊睡覺最大的危險是，會出現山洪暴發或河水上漲的情況，特別是下雨的時候，河水會上漲的特別快，進而把人沖走。