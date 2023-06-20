IG粉絲5.5萬小女警教拍2分鐘「識詐」影音，投稿最多賺3萬。

詐騙犯罪猖獗，面對日新月異的詐欺手法，警政署持續推廣「識詐」，以多種管道、觸及各種年齡層的方式宣導，期盼減少詐欺受害。警政署指出，為因應社群媒體「短影音」的新趨勢，即日起舉辦「全民齊反詐，投稿拿獎金」活動，徵求反詐宣導短影音，要利用短影音傳遞快速、普及的特點，使防詐宣導力度與密度能達到立即性、重點式的全面提升。

IG粉絲5.5萬小女警教拍2分鐘「識詐」影音，投稿最多賺3萬。

高雄市警局女警蔡玉貝替警政署反詐短影音徵稿代言。（翻攝畫面）

為此，警政署找來IG粉絲5.5萬人，有「飛天小女警」之稱的高雄市警局人氣女警蔡玉貝代言這項短影音徵稿活動，鼓勵全民踴躍投稿，首獎提供價值新台幣3萬元禮券、第2名2萬、第3名1萬元等，且每位投稿者都將獲得精美禮物，活動自即日起至7月10日止，期許各界踴躍投稿，以創意齊心反詐。

警政署指出，未來也會將相關短影片於各個宣傳管道進行播放，期能深化全民防詐意識，將「識詐」能力扎根至基層各角落，全面降低詐騙受害，守護民眾財產安全。

警政署表示，詐騙手法不斷推陳出新，歸納最新的「高發詐欺6大手法」，包括假網購、假投資、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰等6大類，占所有詐欺財損逾8成；本次的徵稿活動即聚焦打擊這常見的詐騙6大手法，希望能夠運用短影音傳遞即時性、全面性的特點，喚起全民防詐知能，全面提升識詐能力。

警政署說，短影音徵稿針對6大詐騙手法「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及猜猜我是誰」，徵求反詐短影音創作，短影音規格：1080×1920像素，「直式」影片，2分鐘以內。自即日起收件，至7月10日24時截止，活動結束一週內公布得獎名單。收件方式填表單為：https://reurl.cc/655n5b，並在表單中上傳作品雲端連結以及活動報名表及同意書供下載。

警政署指出，電信等詐欺案件犯罪型態與技術不斷演化，行政院已陸續通過「打詐5法」，包括《中華民國刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》修正草案，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重相關詐欺罰則，強化網路平台落實廣告實名制。

今年5月4日也通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，運用公私協力推動各項防詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減目標，以全面降低詐騙受害事件。

警政署負責的識詐部分，即教育宣導層面，是中央結合地方，公私協力合作，實施百工百業宣導措施，並將反詐騙觀念納入法治教育課程，建立防詐知能。目標每年宣導觸及3000萬人次、防詐簡訊1億4000萬則、攔阻率提高 5％。