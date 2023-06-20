首屆「旺旺中時金融服務評鑑大賞」20日舉辦頒獎典禮，土銀獲頒銀行業永續類別「永續發展獎」及服務類別「樂齡友善獎」雙項殊榮。

土銀表示，依循赤道原則、金管會綠色金融行動方案2.0及3.0等準則辦理綠色金融專案，包括推動綠色存款、綠建築房貸、建築綠色融資行銷方案等，透過資金運用鼓勵產業朝向低碳轉型，提升產業韌性，並揭露商品資訊以提供客戶辨識及信賴。

為因應高齡化社會，土銀除推出「樂活養老」貸款，以其自有不動產提供生活安養所需資金，亦上架小額終身壽險，以簡單易懂、降低投保門檻及便宜的保費為特色，提供高齡者基本保障需求。此外，配合金管會推動「信託2.0計畫」，土銀推出「社福型安養信託」、「社會福利公益安養信託」、「預開式安養/保險金信託」、「社會宅樂齡託租養老信託」及「樂齡安居信託整合服務」等五大信託；其中「樂齡安居信託整合服務」創新服務，即為土銀善用不動產專業優勢，結合前端建商不動產信託及後端長照機構安養信託業務，擴大長者照護服務與安居層面。

另為提升金融服務普及性及便利性，土銀除推出友善金融服務措施，建構無障礙網站及無障礙服務的營業環境，協助弱勢金融消費者取得金融服務，亦順應金融數位化潮流及消費者行為模式的改變，推動數位金融創新，提供多元金融商品、行動支付及線上申貸投保等服務；土銀並連續四年榮獲金管會金融服務業公平待客原則評核排名前25%。