安坑輕軌自通車以來，已成為新北市通勤及景點的熱門選項，近期端午假期將至，新北捷運公司特別推薦適合全家大小一同旅遊的安坑輕軌特色景點，輕鬆享受親子出遊時光；新北捷運公司表示，安坑輕軌富含自然、人文及生態特色，搭配周邊的特色美食，小孩及大人都能玩得盡興，只要購買50元的輕軌一日票，可以在當日不限次數搭乘輕軌

新北捷運公司指出，位在安坑輕軌K09十四張站的十四張歷史公園，裡面有香魚水圳道、水桶瀑布區等多項玩水設施，讓大家可以在夏天一邊玩水一邊享受陽光，公園內還有二層樓穀倉高塔溜滑梯、原木跳樁等多項遊樂設施，特別是溜滑梯還有四種不同難度的選擇，適合親子同樂。

新北捷運公司說，另外近日來最熱門的景點莫過於安坑輕軌K07站的陽光運動公園，不但擁有廣大的腹地，更有許多遊樂設施及空間，無論是散步、野餐或騎自行車都是相當不錯的選擇，還有大草原及兒童遊戲場，想帶孩子盡情放電，陽光運動公園是相當推薦的景點。

新北捷運公司提到，如果想要在城市近郊就能享受絕佳氛多精及健行的去處，位在安坑輕軌K04站附近二叭子植物園非常值得造訪，二叭子植物園「都市中的小森林」之稱，以喬木、灌木、草花為主，園區不僅視野開闊，綠意盎然，還規劃數條登山步道，包括親子小徑、櫻花步道、芒草小徑、油桐小徑、蝴蝶步道等，只要從安坑輕軌K04站轉搭公車839、安坑1線就可以輕鬆到達。

新北捷運公司提醒，連假期間人潮眾多，請民眾遵守現場工作人員引導並依序排隊，旅客可使用多種電子票證，歡迎旅客多加使用。