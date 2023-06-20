會計研究發展基金會總部2022年喬遷至汐止遠雄U TOWN，今日與遠雄U-TOWN大樓管理委員會聯合舉辦「No ESG No Money永續揭露線上研討會」，向1千多家廠戶推廣ESG（環境、社會、公司治理）永續揭露相關知識，提升對企業永續發展的認知，實現企業永續發展。

國際永續準則理事會（ISSB）即將於2023年6月下旬正式發布永續揭露準則，會計研究發展基金會在金管會指導下成立「永續準則委員會」，進行永續相關準則之發布、研究發展及推廣教育，持續推動我國企業永續資訊揭露，並強化資訊揭露品質。

會研會董事長王怡心表示，會計研究發展基金會在ESG生態圈中扮演著「準則制定者」的角色，並致力推廣永續相關措施。「No ESG No Money永續揭露線上研討會」專題演講邀請永續準則委員會鄭丁旺主任委員主講，強調ESG永續的重要性，並介紹國際永續準則IFRS ISSB的最新發展。

U-TOWN大樓管委會主委廖永進強調，企業如不注重ESG，在企業經營與財務融資將處於弱勢。金管會證券期貨局組長黃仲豪表示，ESG已是企業經營的必要因子，他並且介紹最新的「永續發展行動方案」政策，勉勵公司持續在ESG永續方面精進。

實務分享座談中，台灣證券交易所的謝兆恩副理簡介我國資本市場主推的ESG資訊揭露平台，並分享卓越公司在ESG資訊揭露方面的案例。安永聯合會計師事務所的曾于哲會計師則重點介紹新版TCFD（氣候相關財務揭露工作小組）準則，並分享流通百貨／購物中心以及飲食業相關的ESG永續揭露案例。最後，趨勢研究文教基金會的費聿德執行董事提出辦公室的綠色轉型策略，並分享運用科技掌握耗能節電的案例。

為配合金融監督管理委員會所提出的「上市櫃公司永續發展行動方案」，會計研究發展基金會推出「永續資訊規劃師」證照，以培養公司主管與員工的ESG相關永續專業職能，提升企業的國際競爭力。相關考試、認證程序與持續進修，請密切關注「新永續學校」（https://www.ardfedu.org.tw/）。