美國國務卿布林肯在微軟國家廣播公司（MSNBC）今天上傳網路的訪問影片中說，中國間諜氣球事件「該結束了」。這起事件導致布林肯原定2月訪問中國的行程延至本月。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在影片中說：「我們做了該做的事來保護我國利益，說了該說的話，關於這種事不應再發生，該講白的也講白了。所以只要事情不再發生，那段篇章就該結束了。」

今年2月初，五角大廈公布一顆中國高空偵察氣球飛越美國，美軍出動戰鬥機擊落。這次事件導致美中緊張加劇，布林肯出訪中國行程臨時喊卡。

布林肯訪問北京延後4個月成行，他在18日、19日分別會見中國國務委員兼外交部長秦剛、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、中國國家主席習近平。

美國國務院形容，布林肯和中方討論「坦誠、實質且具建設性」，強調美國將負責任管控競爭，避免美中關係演變成衝突，且將氣候變遷、糧食安全列為雙方潛在合作領域。