北京海關公佈的數據顯示，大陸在今年5月份從俄羅斯進口的石油量激增，已是去年2月「對烏克蘭特殊軍事行動」以來的最高值，幾乎是戰爭爆發前的2倍。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，中國大陸在5月從俄羅斯進口971萬噸石油，相比於去年2月的 540 萬噸，幾乎是翻了一倍。

5月份，俄羅斯與中國大陸的貿易總額為205億美元，其中進口俄羅斯石油就達到113億美元，非常驚人。翻看去年2022年的海關數據，中俄雙邊貿易額飆升至創紀錄的 1090 億美元。

今年3月，普丁與習近平曾有一次高峰會議，普丁說今年的雙邊貿易額還會再翻倍，達到2000 億美元，並以「無限制夥伴關係」來形容雙方關係。

中國大陸是俄羅斯在戰爭爆發之後最大的外匯來源，莫斯科也從中國大陸購入除武器之外的重要必須品。但是西方一直懷疑，俄羅斯的武器可能已經使用大陸製的關鍵零件，也因此受到批評。