桃園市立龍潭高中余姓女學生上周六在學校牧場實習，右手掌意外捲入機器遭絞碎送醫截肢，市長張善政20日赴醫院探視並送上10萬慰問金，指示衛生局協調醫療照護、社會局協調社工關懷，提供就醫期間所有必要協助，陪伴學生與家屬度過艱難的時期。

桃市府表示，張善政獲知學生受傷的消息後，感到遺憾與不捨，隨即指派教育局關心了解，教育局劉局長昨日已前往醫院慰問學生及關心醫療情形，並要求學校立即召開檢討會議，務必做好實習場地安全規定及教育宣導，確保學生安全，避免憾事再次發生，更要釐清意外發生的原因與相關責任。

目前校方已協助學生完成保險申請理賠事宜，後續將持續關懷學生復原狀況，以及需要協助的地方，並由專人協助輔導學生渡過難關。

市府指出，社會局將提供必要的緊急救助；勞動局也會持續關心、協助學生後續就業問題；因受傷學生具有原住民身分，原民局及原家中心也啟動關懷機制，連結社會資源，給予學生及家庭最大的協助。

市府衛生局除了協助受傷學生妥善的醫療照顧外，對於學生返回校園時可能面臨生活或就學上的情緒問題，將結合學校輔導資源、衛生局社區心理衛生中心專業人員主動關懷，幫助其心理、職能規畫，做學生最堅強的後盾。