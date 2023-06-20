近期MeToo運動燒到各領域，不少人出面發聲表示過去遭到性騷擾，演藝圈有許傑輝、宥勝、黃子佼等人遭到指控，口碑因此受到影響，近日有名網紅發文稱出道時一名男演員藉著教戲為由對她性侵，對此廖峻兒子看到後公開與爸爸的對話，廖峻否認指控，網紅隨後也刪除文章。

該網友於文中透露年輕時曾被男演員以教台語藉口差點性侵，最後雖然沒得逞，但被警告不能說出去，還以工作機會威脅，表示男方已中風，是大家眼中的好爸爸，且有兒女。廖峻兒子錦德今（20日）發文，憤怒寫下「但願真的有侵犯他人的都得到懲罰，但利用MeToo借刀殺人者也一一現形」，同時曬出與爸爸的對話紀錄，錦德問廖峻是否認識該網紅，因為對方發文影射，沒想到廖峻回應「她還欠我錢」、「她想紅想瘋了」，否認女網紅的說法。

廖峻否認該網友說法，並透露對方欠他錢。（圖／翻攝錦德facebook，經授權使用）

廖峻還原欠錢始末，過去女網紅缺錢登報賣小提琴，廖峻覺得對方可憐就給對方十幾萬，還介紹她給製作公司，廖峻無奈地說：「我是覺得她才藝很好，我介紹給蔡製作是因為她二胡拉得很好」，當初想介紹去拍戲，「我哪有跟她怎麼樣呢？我什麼也沒有，我是好意要幫她」，廖峻也苦笑好心沒好報。錦德發文後，該網紅轉發錦德貼文，承認廖峻確實有幫忙，但請不要直接對號入座，不過後來該網友又將貼文刪除。

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