去年2月24日開打的俄烏戰爭，至週二（20日）進入第482天，烏方近日已展開大反攻。烏軍總參謀部週一晚間釋出武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）巡視前線的影片，以此破除俄方暗示他已受傷、陣亡或潛逃的說法。不過，影片之中扎盧茲尼迷彩服胸口掛著一枚《星際大戰》外傳角色「尤達寶寶」徽章，成了全片最受矚目的焦點。

路透社報導，烏方釋出的這段扎盧茲尼巡視前線影片，畫面帶到作戰指揮中心牆上掛著的時鐘之間顯示日期為上週六（17日），以此駁斥俄方先前放風聲暗示他已陣亡或潛逃的說法。

影片中的扎盧茲尼置身於一處像是戰情指揮中心的室內場所，他與多名高階將領均身著迷彩服，一同查看地圖討論戰情。扎盧茲尼的胸口清楚可見一枚「尤達寶寶」（Baby Yoda）徽章。

「尤達寶寶」是好萊塢電影《星際大戰》（Star War）外傳、電視影集《曼達洛人》（The Mandalorian）裡的角色，身軀嬌小，有著一對淺綠色的長尖耳。

烏軍總司令扎盧茲尼在臉書發布造訪烏俄交戰前線指揮據點的影片。

俄方此前多次暗示扎盧茲尼「恐遭不測」。不僅如此，今年5月底俄國官媒俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國內政部已把扎盧茲尼與烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）列入「緝拿名單」。扎盧茲尼很少公開露面，基輔當局表示這是出於維安之需。

俄羅斯總統普丁上週與戰地特派員、軍事部落客談話時稱扎盧茲尼不在烏克蘭境內。《基輔獨立報》稱，這是扎盧茲尼首度進入前線戰區據點。

The Force is strong with this one. Ukraine's Commander-in-Chief Valeriy Zaluzhnyi sports a baby Yoda patch while visiting the war zone on 17 June (acc. to clock)



He has come to frontline locations before, but this is 1st visit to the war zone

📽️ https://t.co/HXDfhKIANe pic.twitter.com/XVERDiPK2d — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 19, 2023

💪Ukrainian artist Maksym Palenko has drawn a representation of popular character "Baby Yoda" stopping a Russian drone, after images of a Baby Yoda patch being worn by top Ukrainian general Valerii Zaluzhnyi appeared on social networks.



More news here 👉 https://t.co/S95ZiWHXi6 pic.twitter.com/JLOVaYfGRN — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) June 20, 2023

《烏克蘭真理報》報導，扎盧茲尼也在個人臉書發布這支影片，並表示：「縱使敵方頑抗，我軍仍持續盡一切所能解救烏克蘭遭到佔領的國土。行動按計畫繼續進行。」他說，此行見到「在當地最激烈的戰鬥之中」負責執行「最艱難重任」的士兵。稍早烏軍表示，大反攻正於札波羅熱州（Zaporizhzhia）、頓內茨克州（Donetsk）進行中。

扎盧茲尼外表冷硬，但時不時會展現幽默感，這枚徽章是否又是一記「扎盧茲尼式」幽默之舉，或是基輔當局想藉此傳達何種意涵？烏克蘭軍方並未說明。烏克蘭總參謀部一名擔任扎盧茲尼幕僚的發言人並未答覆路透社提出的相關提問。

烏克蘭的網友對於如此畫面不僅欣然接受，甚至陸續發布與「尤達寶寶」有關的迷因圖片，有人還附上影集之中曼達洛一族的教條「我輩之道」（This is the way）。「尤達寶寶」看起來嬌小可愛，實際上是個原力強大的戰士。