碰上這種情況究竟該如何是好？一名就讀小學六年級的孩子，不小心撞見「爸爸阿姨手牽手」的現場，嚇得他連忙躲避，事後更不曉得是否該和媽媽告狀，擔心會因為自己的一句話永遠失去爸爸，直說：「希望爸爸不要阿姨，要我跟媽媽」，苦惱的他情急之下只好上網發文，尋求網友幫助。

「我不希望爸爸媽媽離開我。」原PO在臉書社團《匿名3公社》發文，自稱是小學六年級的學生，上周他和同學出門玩，在百貨公司附近發現爸爸的車子，正當想打電話聯繫時，突然見到爸爸和一名阿姨「手拉手」從餐廳走出來，嚇得他趕緊躲起來，「我覺得爸爸要是看到我，一定會離開我們家，跟阿姨在一起」。

對此，原PO內心非常糾結，不曉得是否該和媽媽揭發此事，一方面怕永遠失去爸爸，另一方面又擔憂會讓媽媽難過，「我只是想要這個家裡有我愛的爸爸跟媽媽而已」。原PO表示，他也不敢詢問老師的建議，深怕老師會直接和媽媽聯繫，無奈之下他只好上網發文求助，「該怎麼做會對媽媽還有爸爸都好呢？」

貼文曝光後，讓許多網友覺得心疼，「小孩子內心的傷往往要承受一輩子」、「這題，沒有標準答案，對不起，讓你提早長大」、「放過媽媽吧，不要讓媽媽浪費生命跟爛人在一起」、「這沒有標準答案，也許真的是你爸爸不負責任，但也許你爸爸媽媽早就感情不好，只是你不知道」、「就當做不知道，那是大人自己的事情，大人們會自己處理」。

網友留言踴躍，不過仍難以判斷最佳解方，原PO後來也在留言串中感謝網友提供的諸多建議，消化完後會再找爸爸談，「希望他不要阿姨，要我跟媽媽，雖然我不知道爸爸會怎麼告訴我，但我希望他可以不要丟下我跟媽媽」。

不過也有網友認為，原PO的遣辭用句實在不像是小六學童能寫出的文章，質疑是幻想文，「小六文法這麼好，不簡單」、「小六生可以打出這樣的文字？如果是真的，其實大人的世界你無權干涉啊」、「這小六的文章已經海放一堆社會人士」、「孩子，怎麼知道要來這裡發文，你才國小欸」。