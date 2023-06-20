MeToo風波燒到藝能界，知名主持人黃子佼被控強吻女子並拍攝裸照，他19日發布3段影片自白後刪除，內容掃射到不少演藝圈大咖，引發熱議。黃子佼在影片中提到幾位藝人，當初明明曾在一起，當時卻死不承認，其中有提到「姓陶的」，被認為是自爆曾與知名主持人陶晶瑩交往過。有網友挖出黃子佼前女友小S徐熙娣當年《康熙來了》節目片段，小S提到與前男友的事，陶子竟說「妳那時候就是跟我不熟，我早就告訴妳！」

黃子佼在影片中一口氣爆大小S、吳宗憲、曾國城等大咖的黑料，直說演藝圈的人都一樣，砲火還瞄準「姓陶的」藝人，稱對方一直問宥勝的事，黃子佼不滿說：「妳煩不煩？干妳屁事！妳當年對我愛理不理，明明就在一起，分手還寄了一封信，把署名撕掉把我罵一頓，這都是我的陰影！」對此，陶晶瑩的經紀人表示，陶晶瑩正休假中，已跟她傳達這個新聞，「她只有回覆我『希望他能好好度過這樣』，我們也不方便打擾。」

（影片來源取自《康熙好經典》若有移除請見諒）

但因黃子佼的影射明顯，陶晶瑩是否曾與黃交往一事仍引發網路熱議。有網友挖出當年《康熙來了》「星光大道的小女子陶晶瑩（上）」該集片段，在對陶晶瑩的訪談中，小S自白「有一次我還在她節目中，掏心掏肺大講我前男友，跟我怎樣怎樣的事情」，陶子則說「妳那時候就是跟我不熟，我早就告訴妳！」旁邊蔡康永答腔「所以妳是抱著看好戲的心情在讓她講？」陶子說「不是！是因為這方面的事情，我也會願意去講！」

小S徐熙娣(上)訪問陶晶瑩(下)時對話耐人尋味。（圖／取自《康熙來了》）

PTT鄉民對此八卦則表示「交往不奇怪啊，他們早期都小燕家族的」、「公眾人物不否認應該就是承認了吧？」、「總不會是陶喆、陶大偉？」。

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