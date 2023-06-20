演藝圈的「＃METOO」風波持續蔓延，6月19日，黃子佼被一名女網友指控強吻、拍裸照等性騷行為。黃子佼事後坦承並道歉，同時一連點名大小S、阿雅、范曉萱、唐綺陽、吳宗憲、胡瓜及曾國城等牽扯18位知名藝人，並公開他們私下不為人知的一面。對此，前立委郭正亮20日就表示，「黃子佼這個是不太一樣，我覺得他精神狀態不太好，因為很少人會把不相干的人全部都同歸於盡，而且他講的話很奇怪」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「黃子佼這個是不太一樣，我覺得他精神狀態不太好，因為很少人會把不相干的人全部都同歸於盡，而且他講的話很奇怪『為什麼我被抓到，你們沒被抓到』，這是什麼邏輯？」，郭正亮更說，「通常你要針對加害人，要有加害的邏輯，或是某人做人很差，也有類似的事」。

郭正亮更提到，「但中間黃子佼有一些地圖炮真的亂射，射到一些人真的很倒霉，因為台灣很小，『＃METOO』這個運動在柯林頓任內炸開，美國大概搞了兩、三年，然後全世界遍地開花」，最後郭正亮也直言，「事實上也是看了台灣這麼多女生，因為它是一個氛圍『妳本來不敢講，怕，但現在發現有那麼多勇敢的姐妹們』，所以就相對願意把妳心裡的陰影把它說出來」。

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