英國和烏克蘭將於周三、周四（21、22日）在倫敦共同舉辦「烏克蘭重建會議」，在此期間，日本和烏克蘭兩國政府將於22日，在倫敦就烏克蘭重建議題舉行雙邊磋商。

據日本《共同社》報導，日烏雙邊磋商名為「日烏官民圓桌會議」。日本外務省、經濟產業省及日本貿易振興機構（JETRO）的幹部將與會，以了解烏方的具體需求。官房副長官木原誠二周一（19日）在召開「探討支援烏克蘭重建」的跨省廳會議上，透露了舉行磋商的方針。據經產省預估，日本約40家、烏克蘭約50家民間企業參加。

木原誠二在跨省廳會議上指示稱，「要努力積極提供對烏克蘭有用的日本獨特優勢的信息。」他提到，尤其是在戰時亟待解決的掃雷及能源、農業等領域，呼籲官民攜手應對。

與此同時，日本外相林芳正19日在外務省與烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）會談，介紹了日本為烏克蘭重建所做的努力；庫布拉科夫對日本的支援深表感謝。