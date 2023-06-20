柯震東（圖左）、王淨出席動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文版首映會。（粘耿豪攝）

《蜘蛛人：穿越新宇宙》於20日舉辦中文版首映會，在電影中配音男主角邁爾斯及女主角關的演員柯震東、王淨攜眾多網紅出席。近日演藝圈＃MeToo運動一波未停一波又起，王靜表示：「希望社會有更多愛跟包容，受傷的人都可以趕快好起來，也別忘了還有其他重要的問題需要重視。」

提到配音過程，2人都喊不容易。王淨自曝錄音前沒吃東西肚子餓，結果麥克風把肚子叫的聲音都收進去，她笑說：「導演以為是麥克風問題，後來才發現是我肚子在叫，肚子真的叫的蠻大聲。」柯震東則說，配音要考量到角色的年齡段、聲線做調整，很多細節要注意「第一次配音沒這麼有自信，所以會害羞」，他特別感謝聲音導演協助，讓他盡快上軌道。

柯震東、王淨在電影中的角色嚴然是正義的化身，提到如何用「正義」的眼光看待近期社會事件？柯震東回應：「主要還是交給當事人吧！我們跟大眾一樣都是看新聞。」王靜在旁附和：「我們不是當事人所以無法評論，正義這個事情在很多社會議題上都很需要，除了這幾天的新聞，還有很多事情需要關心，像最近幼稚園（餵藥事件）」最後王淨也暖心表示：「希望大家都趕快好起來。」

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