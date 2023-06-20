美國國務卿布林肯訪問北京並與中國國家主席習近平會談，外界認為美中關係有望開始融冰。星媒社論分析，雖然美方尋求的護欄還沒建立，但為雙邊關係設停損的初步動作可能已開始。

布林肯（Antony Blinken）19日晚間結束2天的訪中行程，在行程最後得與習近平面對面會談。儘管美中雙方在直航、學生等議題有共識，但在軍事重啟交流、台灣、人權等關鍵議題上，分歧仍深。

美中關係惡化之際，布林肯此行備受關注。「海峽時報」（The Straits Times）今天刊出社論指出，布林肯是逾4年來首位訪問中國的美國國務卿，外界樂見美中重啟高層接觸。

除了會晤習近平，布林肯訪中期間也與中國外長秦剛、中共中央外事委辦公室主任王毅會談數小時，這些都是正面進展。

社論指出，為美中關係設停損的初步動作可能已開始，儘管美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與習近平在印尼峇里島雙邊會上尋求建立的「護欄」（guard rails）還沒建立。「那些措施應是現在優先處理的事項」。

社論分析，隨著美國下屆總統選舉腳步接近，對中關係無可避免將受到影響；而近期在許多場合對美採取強硬態度的中國，則需要減緩急躁的作為。9月將在印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會及11月在美國登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，提供美中最高層有意義接觸的機會。

另一方面，「聯合早報」引述新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝指出，布林肯訪中期間，雙方使用的一些措辭帶有和解意味。但他坦言，美中關係的基本面沒有改變，雙方分歧仍比共識多。

美國今年初擊落一枚入侵的中國偵察氣球後，雙邊緊張關係惡化。不過，5月以來，美中高層逐步恢復接觸，包括中國商務部長王文濤訪美、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與王毅在維也納會晤，也傳出美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）赴北京會見中國情報高層。

儘管如此，美中軍方仍未重啟高層會面，北京先前拒絕美方提出美、中防長6月初在新加坡香格里拉對話場邊進行雙邊會的提議。

布林肯在北京召開的記者會上也說，這次訪中行程中反覆向中方提及軍事溝通管道的重要性，鑑於近來美中多次在空中與海上的遭遇事件，重啟軍事溝通管道絕對有必要。但「目前中方尚未同意推進這一進程」，這是美方會持續努力的優先事項。