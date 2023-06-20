高市社會局為協助各托嬰中心落實託藥規定，特別延聘幼托專家共同於2018年底編撰「高雄市托嬰中心托育服務指引」，針對委託給藥家長須知、服藥委託書、託藥單／給藥紀錄單、託給藥托育人員照顧策略及操作程序提供範例供各托嬰中心參考，另在定期托嬰中心業務評鑑及訪視輔導中協助檢視流程的落實，保障幼兒的用藥安全。

社會局表示，幼兒在托嬰中心如有協助用藥需求時須依循步驟如下：

一、家長務必詳填「幼兒餵藥委託書」，確認用藥細節，連同當次就診當日藥品及處方箋，放置當次就診藥袋中交予托育人員。

二、確保用藥安全，未填寫用藥委託書、無法辨識、非醫師處方箋或養生保健食品等之個人藥品，托育人員將無法協助用藥。

三、托育人員從家長手中取得藥物時，一定要有明確的標示，包括幼兒姓名、藥物名稱、劑量以及給藥時間。

四、托育人員協助給藥時務必落實「三讀五對」：閱讀藥物容器上的標籤三次，確認給藥的「幼兒對」、「時間對」、「劑量對」、「途徑對」、「藥物對」；紀錄與保存每一次給藥的資料，並觀察給藥後嬰幼兒的反應，包括不尋常的外觀改變或異常行為。

社會局指出，夏季為腸病毒等傳染病的好發期，托嬰中心更是嚴陣以待，面對守護幼兒健康的防禦戰，從落實環境清消、生病不上學、日常的微病照顧及幼兒託藥標準作業流程，也需家長共同努力，曾有家長提供非當日看診藥品，請托嬰中心協助用藥，因幼童每次症狀及病程可能有異，前次看診藥品不一定適合目前病況，貿然用藥可能損及幼童健康，所以托嬰中心無法接受家長託藥。

社會局長謝琍琍表示，感謝托嬰中心托育人員辛苦照顧幼童，成為家長養育兒童的神隊友，社會局也會透過不定期稽查、訪視輔導等機制，積極輔導托嬰中心，另於在職教育訓練持續強化托育人員的照顧知能，落實每日清潔消毒、託藥SOP，提供幼兒適齡適性的專業托育服務。