第53屆全國技能競賽，勞動部再次以國際賽規格，訂於7月13日至7月17日在臺北南港展覽館及南港高工擴大辦理，現場除了有競爭激烈的技能競賽以外，也有好玩的技能遊樂園，協助民眾探索職涯方向、提供職業技能體驗及宣導職業安全。

這次的全國技能競賽特別邀請入圍本屆金曲獎最佳樂團獎項的宇宙人，擔任應援大使，演唱第53屆全國技能競賽主題曲〈最初的夢想〉，鼓勵選手在面對困境的時候，能回想起投入技能學習的初衷與夢想，更有勇氣地堅持下去，站上屬於自己的夢想巔峰。同時，第53屆賽事的形象廣告影片也在啟動記者會首次公開，該形象廣告影片邀請飛機修護等6個職類的歷屆國手及培訓團隊，演繹在不同崗位上努力的影像、呈現訓練時的心境，並搭配精彩動畫，讓社會大眾能更進一步瞭解技能學習的意涵，更是契合本次競賽的Slogan「不設限，無極限」！

勞動部部長許銘春表示，臺灣向來重視技能的教育及訓練，全國技能競賽自民國57年開始舉辦，至今已邁入第53屆，當時脫穎而出的國手，陸續都成為產業界或是學術界的菁英，甚至成為裁判長或是訓練老師，一代接著一代，傳承技術。就像今天在場分享投入冷凍空調職類培訓契機的林謙育裁判長，自民國90年第36屆韓國漢城(現為首爾)的國際技能競賽，我國第一次選派國手參加冷凍空調職類競賽，由林裁判長奪下銅牌後，也為這個職類敲響勝利的鐘聲。林裁判長持續奉獻在冷凍空調的教學上，栽培許多優秀的選手，讓我國在國際賽事中收下多面獎牌。因此，也期許本屆各職類選手都能延續這股氣勢與精神，不斷精進技能，朝國際舞臺邁進，也希望更多的民眾來現場鼓勵選手，共襄盛舉。

今年第53屆全國技能競賽，將有青年組及青少年組總計68職類，1,181位來自全國各地好手同場競技。脫穎而出的選手，將有機會代表我國在明年法國里昂的國際賽，爭取佳績，為國爭光。第53屆全國技能競賽正式開始前，勞動部也將持續辦理多場實體及線上活動，包括國手校園演講、上傳創意應援照抽好禮等，相關系列活動陸續推出。更多競賽相關訊息，請至技能競賽主題網站瀏覽，或可至臉書facebook搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團及IG搜尋「worldskillstw」。