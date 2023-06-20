在中菲因南海仁愛礁衝突緊張之際，美國與日、法、加在中國東海進行了4國海上聯合演習，還在14日派出雷根號（CVN-76）航母戰鬥群進入南海，同時解放軍也派出5艘艦艇在週遭，猶如大型「包水餃」現場。對此，前大使介文汲20日就表示，「美國一直講他的自由航行權，但美國的自由航行是軍艦到你的領海進行無害通過，這就是橫行霸道，你可以忍受嗎？」引發討論。

介文汲20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「美國一直講他的自由航行權，我們要看美國這個主張，公海上大家都可以自由航行，這是《聯合國海洋法公約》保障的，公海自由、海洋自由，但美國主張的自由航行是，軍事艦艇可以到你的領海進行無害通過，這是美國主張自由航行的真正意義」。

介文汲更強調，「公海當然隨便航行，但美國的自由航行是軍艦到你的領海進行無害通過，它說這個是國際法保障，沒有人說國際法保證這點，所以不要說跟中國大陸有衝突，跟我們中華民國也有衝突，請問一個國家領海12海浬，海洋這麼大你跑到我領海做什麼無害通過？所以這就是橫行霸道，你可以忍受嗎？美國才要自己檢討，大部分國家都會反對的」。