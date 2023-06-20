過去有「抖音男神」稱號的網紅耀樂，曾以藝名「冥樣」走紅於國、高中學生之間，但在2018年因私人影片外流，決定改回本名，也休學長達3年，今（20）日他站出來控訴，當時性愛片外流就是炎亞綸拍的，甚至當時只有16歲，外流後甚至遭到始亂終棄，丟了幾萬塊打發他，更表示「我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我」，他也表示以上都有對話紀錄與證據。

耀樂在性愛片外流後休學3年，甚至改回本名並提告31名散播影片的網友，當時他表示「在我身上的壓力一直都在。」，如今台灣ME TOO風潮引爆，他也在今日發文指控當時的性愛片就是跟歌手炎亞綸的，並將始末一次說清，指出「當時的我剛滿16歲，隻身來台北讀書的我，覺得你當時就是我心中的白馬王子，你說什麼都照做，因為你是明星、是偶像，也是我的另一半，絕對不會傷害我，事實證明當時的我錯了，我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線，我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了」。

但卻在2018年中秋節前夕兩人的性愛影片外流，他表示當時自己很生氣也很無助，「你卻只告訴輕描淡寫的說你也不知道怎麼出去的，還告訴我中秋節媒體不會上班，要我放心這件事情，你會處理好。緊接著就是隔天新聞媒體得大肆報導，我一個人面對高中校園的閒言閒語，我一個人面對網路尖酸的言語，甚至是那些論壇底下的求片留言，我待在家好久都不敢出門，也被迫從學校休學，不僅所有工作一瞬間停止⋯⋯⋯我的人生好像也毀滅了，你卻跟我說你盡力處理好了，給我了幾萬塊付律師費，還有幾萬元生活費打發我，就沒下文了。」

耀樂更表示，影片外流時炎亞綸更恐嚇他，如果他出來爆料的話，就要找黑道解決他，他也表示全部都有對話紀錄跟證據，更認為過去爆出炎亞綸劈腿事件時，他選擇保護他，「虧我那時候在你被A、B、C男爆劈腿的時候，我選擇保護你，他們在事件爆發前，也有來找我過，希望我站出來講這件事情，但我真的真的很愛過你，哪怕你對我造成這麼多傷害，我在當時也是拒絕他們，我甚至還提前約你經紀人榆晨姊出來講這件事情。在西門町旁邊的咖啡廳，要你們提前做好準備，不希望你受到傷害，結果這份愛換來的是拋棄，看我很乖就選擇當一個垃圾丟在一旁」。

耀樂也表示，並非因為想要流量才站出來講，如果是這樣的人，早在前面就有兩次機會選擇站出來說這件事情，「這幾天的新聞我真的真的看了很難過，我前陣子才在捷運上被性騷擾，然後又一直想起這件事情，我又很怕他其實對很多人也這樣子，重複利用他人的愛與明星的光環，我真的真的承受不住了，這件事情五年，這次輪到你出來站在前面了」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

更多 CTWANT 報導