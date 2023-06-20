新北市動保處於日前接獲志工陳蓁穎通報，在新店區僑信路由她協助動保處照護的小貓中，有出現嘔吐、拉肚子及沒有食慾的情況，動保處隨即派遣救援人員前往帶回動保處動物醫療中心進行檢傷醫療，經檢查後發現小貓罹患傳染性疾病-貓瘟，需進行輸液及隔離治療否則將無法保住生命，小貓經過醫療中心獸醫師李建沛的輸液療程及志工的加強隔離照護後，小貓目前已恢復健康並完成基礎疫苗注射，送往新店區小城里認養小棧等待認養中。

動保處獸醫師李建沛表示，貓瘟正確名稱為貓泛白血球減少症，是由貓小病毒(Feline Parvovirus)所引起的一種病毒性傳染病，在年幼的貓咪有高度的傳染性及高機率的致死性，有貓咪的頭號殺手之稱，在臨床症狀上常見發燒、嘔吐、下痢、食慾不振、毛髮髒亂及精神不繼，且會因免疫力下降而引發其他相關的疾病。

小貓用微量點滴輸液。(新北市動保處提供)

小貓移除點滴軟管及固定膠帶中。(新北市動保處提供)

貓瘟的治療主要為營養補給及對症療法，其中若能靜脈給予輸液補充電解質及營養則可增加治癒率，但因為罹病小貓靜脈太細且易塌陷，所以才導致貓瘟的治癒難度增加，另外，本次療程也參考了國外研究報告，加入了特效藥物的給予，才因此救回了小貓的性命，目前小貓已恢復健康並已完成基礎疫苗注射，在新店動物之家的小城里認養小棧等待認養中，有興趣的民眾可上臉書 (https://pse.is/4xyyl8)查看相關認養訊息。

動保處照護志工陳蓁穎表示，以往照顧小貓時最怕貓咪又吐又拉最後被驗出來有貓瘟，因為感染貓瘟後小貓很容易死亡，而且會增加照顧的困難度，但這次小貓經過醫療中心的治療，再加上灌食、給予營養膏、baby food及貝克奶粉後，讓小貓成功的對抗了病魔恢復了活蹦亂跳，真是令人高興，雖然這2周照顧得很辛苦，但看到耐過疾病的小貓在籠子內快樂的玩樂，心情便會不自主的快樂起來，想想這一切的辛苦都是值得的。

新北市動保處表示，貓瘟是貓咪的頭號殺手，有高度的傳染性及致死性，所以飼主需每年定期為家中的毛寶貝施打疫苗以保護貓咪的健康，另外，歡迎有計畫認養寵物的家庭，可以在評估飼養環境及各方條件符合後，到各動物之家認養毛寶貝，即可獲得專屬白金卡及飼養寵物認證卡，憑卡享有價值近萬元的優惠，包括「終身免費狂犬病疫苗施打」、「免費1次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥」、「免費1年份犬8合1或貓3合1疫苗施打」、「憑卡至新北市151家動物醫院享有該寵物終身免收掛號費」、「半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢」等，歡迎市民踴躍認養。