衛生福利部中醫藥司近年積極推動中醫專科制度，由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會20日於集思台中新烏日會議中心舉辦中醫專科醫師制度說明會。（台灣中醫執業環境改革協會提供／潘虹恩台中傳真）

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會20日於集思台中新烏日會議中心舉辦中醫專科醫師制度說明會，台灣中醫執業環境改革協會及多位中醫系學生代表認為中醫專科制度尚未取得內部共識，於會中反對中醫專科醫師制度強行上路，並發動連署，號召基層中醫師提出反對意見。

衛生福利部中醫藥司近年積極推動中醫專科制度，執改會指出，「中醫專科醫師制度」與現行「中醫負責醫師訓練制度」區別並未清楚說明，對於基層中醫的衝擊也沒有相應的評估；執改會理事長蔡令儀說，他們看到中醫專科醫師制度和目前負責醫師訓練或是一般醫學訓練差異不大，除徒然延長訓練時間，也難保證未來不會以訓練之名，將醫師以低廉人力綁在受訓場所。

執改會表示，9年前強推「中醫負責醫師訓練制度」所造成的問題並未解決，目前仍有許多中醫師因過去訓練名額不足，只能放棄負責醫師訓練，不僅沒有開業資格，也不能參與專科醫師甄審甚至受訓，如果衛福部不能將有問題的「中醫負責醫師訓練」全面改制為「中醫一般醫學訓練」就不應該貿然再讓「中醫專科醫師制度」上路。

執改會也表示，中醫專科制度執行與否是我國傳統醫藥政策的重大改變，必須有完整法規政策影響評估，不是基於試辦計畫辦了多久或西醫有所以中醫就要有，甚至滿足醫師成就感等理由來推動辦理，而忽略這個政策對於近8000名基層中醫師以及每年365名中醫系學生所帶來的可能衝擊與影響。