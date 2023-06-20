Metoo燒至台灣古典音樂圈！今日有網友在個人臉書上公開爆料，某位台灣小提琴大師，年紀40歲以上，在2018年一次紐約私人聚會上，偷抓她屁股，想強吻但沒得逞，事後她感到痛苦不已，但同行怕她在音樂圈會混不下去，要她忍耐。

該名網友指出，這位小提琴大師趁她不注意偷抓她屁股兩次，接著想強吻但沒得逞，她表示躲掉強吻只親到臉，「我急著想提早走，同行的友人不知情反而不高興嫌我掃興，大濕還拉我要我上去他家陪他過夜，我堅持拒絕say no他才放棄。」

網友在個人臉書上公開爆料遭到某位台灣小提琴大師性騷擾。（摘自臉書）

網友表示，當時一回家直接蹲在地上爆哭，「想講出來，但同行的人覺得我會在音樂圈混不下去要我忍下來，事實證明，我不用靠任何『提拔』，還是可以比賽得名拿全獎博士念畢業。」

這名網友也給予提示，這位大師和她相同姓氏，底下留言也有人鼓勵她說出來，不然同姓氏又是小提琴界有知名度的人很多，怕會有所誤會，此外，也有不少網友表示會和她站在同一陣線上面對這件事。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。