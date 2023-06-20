研究機構S3 Partners數據顯示，6月美股市場總空單餘額破1兆美元，創去年4月以來新高，比今年初的8,630億美元還多，占所有可交易股票的5％。

但空頭投資人這幾周加碼做空美股之際，標普500指數不見拉回休息，還攻上14個月高點，標指今年來漲15％，光是6月漲幅就有5.5％。

空頭失算嚐到苦頭，S3指出，空方今年來按市值計價（mark-to-market）的虧損約1,200億美元，光是6月上半就賠掉720億美元。

做空美股的以對沖基金等機構投資人居多，足見他們對市場的漲勢感到不安，主要擔心市場缺乏寬度、估值過高及聯準會可能繼續升息。

S3預測分析部門執行董事杜沙尼沃斯基（Ihor Dusaniwsky）說：「還是有不少投資人及對沖基金認為，這波反彈即將拉回，起碼有幾檔飆股會失去動能而歸於平淡。」

空頭狙擊目標集中在科技股，名列前五大做空標的分別為特斯拉、蘋果、微軟、輝達及亞馬遜。特斯拉在6月8日取代蘋果，躍居頭號被做空的個股，其空單餘額在可交易股票的占比3.3％，是這5檔科技股中最高。

S3指出，做空特斯拉的投資人今年來虧損78％，相當於124億美元；投資人今年放空輝達慘虧105％。

今年以來，特斯拉股價漲了1倍以上，輝達大漲近2倍，蘋果、微軟和亞馬遜股價至少都有40％漲幅。今年標普指數漲幅，幾乎全是這幾檔大型科技股所貢獻。

然空頭的痛苦還在後頭。分析師指出，機構投資人爭相增加股票曝險部位，也是美股持續火紅的原因，標普指數過去12個交易日就有9天收紅。

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管德拉霍（Jason Draho）提到，投資人預期衰退將到來，去年夏天起就謹慎布局，但衰退迄今並未成真。