瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）20日公布《2023年世界競爭力年報》（IMD World Competitiveness Ranking 2023），丹麥再次勇奪全球最具競爭力的經濟體寶座，愛爾蘭和瑞士分別位居其後，長年位居亞洲前列的香港排名持續下滑，從去年的第6名再倒退至全第7名，不只繼續落後於新加坡，更是首次被台灣超越。

據《Fortune Inside》報導，以全球競爭力年度排名享譽世界的洛桑管理學院競爭力年報涵蓋全球64個經濟體，從「營商效率」、「基礎建設」、「政府效率」及「經濟表現」4個因素釐定一個經濟體的競爭力。2023年的排名由丹麥再度奪冠，愛爾蘭由去年的第11名快速躍升至今年的第2名，瑞士由去年第2名小跌至今年第3名。

報告指出，近年表現極佳的新加坡今年跌出前3名，落入第4，但仍然是亞洲中最具競爭力的經濟體。被視為區內競爭對手的香港表現遜色，由去年第5名跌至今年的第7名，更被台灣「超車」。台灣由去年的第7名升至今年的第6名。

在4個競爭力因素中，香港失去最具「政府效率」頭銜，被瑞士擠下寶座，僅獲亞軍；「基礎建設」的排名則按年上升1名至到全球排第13名；香港的「營商效率」排名按年跌4名至到今年第11名。另外，由於2022年香港經濟顯著轉弱並出現負增長，香港的「經濟表現」排名由去年第15名大跌至今年的第36名。

港府發言人指出，受新冠疫情的挑戰，嚴重影響去年本港經濟表現，因此香港競爭力排名較去年下跌2位。隨着香港恢復正常，今年經濟會有顯著改善。

至於其他重點經濟體方面，美國上升1名至到今年的第9名，中國跌4名至到今年的排第21名，英國跌6名至到今年的第29名，日本微跌1名至到今年的第35名。

與2022年一樣，歐洲經濟體表現仍然出色，今年排名前10中，有5個都是歐洲經濟體。IMD指出，最具競爭力的經濟體往往擁有強大而高效的政府機構。