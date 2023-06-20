苗栗一名人夫婚後赴陸工作，每月支付妻子8萬元生活費，前年間人夫將母親接回與妻同住，同時裝設監視器方便觀察狀況，豈料竟意外目睹妻子在家中與另名女子接吻及愛撫，憤而將2人告上法院求償。一審法院判2人應連帶賠償20萬元，案經上訴被台中高分院駁回，全案定讞。

判決書指出，男子主張，與妻子阿花（化名）自2015年結婚至今，婚後原本同住於苗栗，後來他因為工作長期待在大陸，每月仍會給予妻子8萬元生活費，並於2021年間將母親接來苗栗家同住，同時在房內裝設監視器方便觀察母親狀況。

男子表示，前年10月他與幼子視訊時，幼子稱近期常有「叔叔」來家中與阿花一起睡覺，他後來抽空看監視器，竟發現阿花與1名女子同時返家，2人還會在家中親吻、擁抱與愛撫，連他車子上的行車紀錄器都錄下2人聊床事，認為此行為明顯侵害他的配偶權，故要求2人連帶給付100萬元賠償金。

對此，阿花與該名女子辯稱，2人透過網路遊戲認識，是無話不談的閨蜜，女閨蜜只是來協助阿花照顧婆婆，雖監視器畫面拍到2人互動親密，但我國女性好友間的肢體接觸本就親密，包括牽手、擁抱、親吻甚至互抓胸部等，都是社會常態，強調2人僅是同性好友。

一審苗栗地院法官認為，經審酌社會常情，不論男性、女性間的同性普通好友，都沒有親密與露骨言行的社交習慣，阿花與閨蜜的互動，依一般正常智識能力之人，皆能辨認言行已經超越正當社交禮儀，況且同性間本得自由戀愛，我國憲法也保障同性婚姻自由，但2人卻以同性為由，企圖掩蓋情侶的事實，實在不當。酌情後，判2人須連帶賠償20萬元。案經上訴，台中高分院重新勘驗證據後駁回上訴，維持原判，全案定讞。