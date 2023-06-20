據統計，外資20日對遠傳買超為46,927張，投信買超9,310張，合計三大法人共買超56,062張。
此外，還有20日除息76元的聯發科，也透過配對交易2,000張，每股成交價為除息參考價（平盤價）709元，總成交金額14.18億元；另有華新3.82億元、台泥3.08億元、台積電及鴻海各有2億多元及1億多元配對交易。
由於上述鉅額成交，外資20日對台股集中市場也由原本的賣超17.8億元，轉為買超46.3億元，一來一回，等於外資透過鉅額交易買超台股64.1億元。
證交所統計，20日台股集中市場鉅額交易爆出高達9,303.5萬股、金額達84.35億元，其中，光是遠傳（4904）透過配對交易就高達6.5萬張，每股以76.8元、低於收盤價78.5元約1.7元、折價2.165％成交，總成交金額就高達49.92億元。
據統計，外資20日對遠傳買超為46,927張，投信買超9,310張，合計三大法人共買超56,062張。
此外，還有20日除息76元的聯發科，也透過配對交易2,000張，每股成交價為除息參考價（平盤價）709元，總成交金額14.18億元；另有華新3.82億元、台泥3.08億元、台積電及鴻海各有2億多元及1億多元配對交易。
由於上述鉅額成交，外資20日對台股集中市場也由原本的賣超17.8億元，轉為買超46.3億元，一來一回，等於外資透過鉅額交易買超台股64.1億元。
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