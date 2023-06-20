為加速猴痘防治成效，台北市衛生局宣布，19日起每周加開夜間1診次、每周六2診次，26日起，每周夜間增為4診次，以利民眾安排疫苗接種時間。

衛生局表示，北市計7家猴痘疫苗接種合約醫院，每周提供約2160至2400個疫苗接種名額，19日起，台北榮總、萬芳醫院、三軍總醫院及聯合醫院昆明院區等4家醫院提供猴痘疫苗夜間門診，聯合醫院陽明院區及和平院區分別於周六上午及下午提供猴痘疫苗門診，截至6月20日中午，夜診及週六門診尚有預約名額。

衛生局呼籲，近6個月內曾有高風險性行為者，應儘速完成接種2劑疫苗，第1劑與第2劑接種間隔須至少4週以上。

衛生局統計，截至6月16日止，北市已完成1萬5860人次猴痘疫苗接種，其中1萬401人次已接種第1劑、5459人次已接種第2劑，2劑猴痘疫苗完成率已達52.5％。根據文獻顯示，疫苗接種後約需14天才能產生抗體，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力可達90％，接種1劑則有約4至8成的保護力，完成2劑猴痘疫苗接種滿14天內仍應避免風險性行為。