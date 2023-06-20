慎入！狂男自製「蟑螂煎蛋」 連嗑一周「身體變化」曝光

網友孫國誠日前在臉書社團分享吃播影片，直接嗑光一整盤「蟑螂煎蛋」，引起網友熱議。孫國誠受訪時表示，自己最近已經愛上吃蟑螂，還試著改良料理方式，連吃好幾天後，感受身體一些變化，也強調蟑螂只是一種昆蟲，敢不敢吃都是個人自由。

孫國誠接受《中時新聞網》訪問時表示，自己會做蟑螂料理的原因，是家裡有養爬蟲類，平常都用雞飼料跟水果皮餵養蟑螂，結果蟑螂繁殖太多，聽說蟑螂可以吃，所以上網搜尋相關資訊後，決定嘗試料理看看，也解釋蟑螂的口感「有一點淡淡的蘑菇味，吃起來很像山產店賣的炸蝦（炸溪蝦），脆脆的，口感也不錯」。

孫國誠也透露，自己這幾天都有吃蟑螂，吃完後覺得飽足感很強烈，不需要吃太多的食物，坦言真心愛上吃蟑螂，還特地買了不沾鍋來烹飪，也有試著去腳、去殼來改良口感，認為蟑螂就是一種昆蟲，沒必要對牠產生恐懼感，如果有人認為蟑螂不能吃就不要吃，評論時要互相尊重。

對此，營養師林世航表示，昆蟲的營養價值不同，蛋白質的比例含量不少，品質跟一般肉類相當，不過肉類還有鐵質或其他維生素B群，目前國外相關研究都著重在昆蟲的蛋白質產量，但在台灣雞蛋、雞肉、豬肉都很方便可以取得，所以吃昆蟲並不是一個很必要性的選項。