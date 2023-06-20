坊間流傳，男性腳或鼻子的大小和下體尺寸有關聯，近日就有南韓研究指出，在鼻子較大的嬰幼兒在生長期時，能接觸到較高濃度的睪固酮（testosterone），近而影響GG尺寸，甚至有專家斷言：「鼻子大小是陰莖大小的重要指標」，另外，研究也發現腳大的男生GG粗度較粗。

根據《太陽報》報導，南韓蔚山大學研究了1160名平均年齡35.5歲的成年男性，測量其身高、體重、腳長、睪固酮等數據，這群受試者未勃起陰莖，平均長度約為11.2公分，平均周長則是6.8公分，發現身體質量指數（BMI）越低，鼻子和陰莖的尺寸越大，且腳比較大的男性多半也擁有更粗的陰莖。

Sungwoo Hong博士說，「鼻子大小是陰莖大小的重要指標，且陰莖周長也隨著腳的大小而增加」，研究團隊指出，這與男性還在母親子宮裡發育時，接觸到的睪固酮濃度有關，因為這種激素對胎兒在鼻子與生殖器的發育方面，扮演了非常重要的角色，「這項研究證實了過去關於陰莖尺寸的迷思」。

類似的討論先前也時有所聞，台灣礦工醫院男性醫學部主任黃冠鈞曾在臉書粉專發文指出，日本一項針對126名30到50歲的男性研究顯示，陰莖長度跟鼻子寬度有正相關。其他研究也指出，陰莖長度和身高沒有明確相關，皮下脂肪和吸菸才可能會讓其長度低於平均值。