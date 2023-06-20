藝人黃子佼捲入性騷風波，本人疑似因此受到打擊，精神狀況不穩定，開直播毀滅式爆料，被掃到的吳宗憲本人也連兩日高分貝反擊，更嗆黃「羨慕忌妒我」，就有網友發問，吳黃兩人誰的主持功力比較強，結果鄉民幾乎一面倒認為是吳宗憲。

網友在PTT八卦版發問「吳宗憲主持功力真的>>>黃子佼嗎」，他表示，今天看到憲哥反駁說到「我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙！連我的車尾燈你也看不到」，所以黃子佼的主持功力真的看不到吳宗憲車尾燈嗎？

文章引起熱烈討論，鄉民幾乎一面倒認為吳宗憲主持功力的確高於黃子佼，其中臨場反應更是後者比不上的：「完全不在同一等級吧」、「私生活不提，但吳宗憲主持沒話說」、「我討厭吳宗憲，但他那套是真的猛」、「不用懷疑，就是」、「搞笑能力差太多了」、「黃其實不差，是全盛期的吳太強」、「吳宗憲的臨場反應絕對頂級的」、「花邊新聞先不說，光是吳宗憲多年都有帶狀節目就說明一切了」、「黃拿獎比較多，但吳真的比較強」、「憲哥比起幾年前是有退步，但依然完爆黃」、「黃是後天努力而成的，吳是天才」。

也有人認為兩者面向不一樣，不能相比：「黃比較穩重，文青路線，所以適合正式場合跟大型典禮，吳比較草根，綜藝節目絕對吃香」、「黃子佼強項在一對一訪談，都有問到重點」、「黃比較綠葉，讓焦點聚集在來賓，憲哥表演慾強，反而自己變成主角」、「吳已經跳脫主持了，他自己就是觀眾想看的來賓」、「黃適合正經訪談，但尷尬的是同類型又比不過蔡康永跟陶晶瑩」、「黃走活動司儀路線，流程掌握節奏很好，還有一定表演能力，但觀眾緣就是比較差」。