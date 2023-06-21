路透社報導，布林肯（Anthony Blinken）罕見訪問北京期間，美中同意避免雙方激烈競爭升級為衝突，但未取得重大突破。

布林肯還表示，他已要求北京政府高度警惕，中國企業可能向俄羅斯提供可用於烏克蘭戰爭的技術。

對此，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，北京擁有與其他國家建立關係的主權權利，且在中美之間建立可預測關係的過程相當重要。

他說，俄羅斯相信，美中會晤不會給莫斯科帶來麻煩。

「與中國的戰略夥伴關係讓我們相信，（北京）與其他國家發展關係的目標，絕不會是針對（傷害）我國。」

受到美國和歐洲聯盟（EU）制裁後，俄羅斯轉向北京尋求能源出口市場，並在全球反西方軸心上尋求夥伴關係，挑戰現存世界秩序。

習近平3月曾訪問俄羅斯，承諾保持友好關係，但稱將在烏克蘭衝突問題上會保持「公正立場」。北京提出的烏克蘭和平計畫迄今未取得任何突破。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1120620