據中方官媒《環球時報》19日報導，央視周一說，自從轟-6K服役以來，空軍航空兵某團飛行二大隊已成為第一個執行夜間繞飛台灣任務的單位。同時中方軍事航空專家傅前哨周一指出，轟-6K夜間繞飛台灣證明，它全天候24小時執行任務的能力與日俱增。對此，前立委郭正亮20日就表示，「轟-6K只是訓練它飛行而已，他飛進台灣就有被擊落的風險，他有更多更安全可以達成目的的其他武器」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「轟-6K牽涉到它飛機上所載的是什麼樣的炸彈，我不認為轟-6K會是真的發生台海戰爭的主力，我認為沒有必要用到這個武器，這個牽涉到他的戰法」，郭正亮坦言，「因為中國大陸攻台的戰法一定是先把台灣的雷達，還有空軍基地上的戰機、反登陸的炮塔做一定程度的摧毀，轟-6K是要來幹嘛？炸什麼地方？他飛進台灣就有被擊落的風險，他有更多更安全可以達成目的的其他武器」。

至於轟-6K夜繞台灣，郭正亮認為，「只是訓練它飛行而已，我不認為真的發生台海戰爭會用到這個武器，對中國大陸來講對台灣不是要全面摧毀，是要達成他們的目的而已，至於長程的火炮並不是針對台灣。到時候如果真的發生衝突，中國大陸攻台的方式一定是出奇不意，然後試圖用最短的時間，用你沒想到的設備攻擊」。