政壇近期性騷爭議連環爆，延燒到媒體、娛樂圈名人也紛被波及。一位女網友20日發文指控，多年前她開車送財經名嘴回家時，竟被酒後亂性強吻襲胸，讓她後來遇到都會覺得自己很髒，並指明該名嘴就是阮慕驊。對此，阮慕驊發聲明強調，這是莫須有的指控，既然是不存在的事，他本人不會也無從回應。如果該網友認為他有任何踰矩行為，請對方依法律途徑尋求救濟，他本人決不迴避。這件事已交由律師代為回應處理。

「一位財經名嘴，下班的公司餐敘。」一位女網友發文提到，自己酒量差所以不喝酒，總監讓她負責開車送名嘴回家。名嘴在車上是否藉酒裝瘋，她不臆測。但名嘴對她做那些酒後亂性的事情倒是沒少，嘴巴硬親上來，伸手進來摸她胸，還約自己去他山上豪宅，說要看電影《蜘蛛人》。

該女網友強調，事後只要在電台遇到那位名嘴，她就覺得自己很髒。想到對方等等要出現，錄節目就會冒冷汗。一直到現在，開車中聽到該名嘴錄的廣告，她都會立刻轉掉。「20幾歲的委屈，30幾歲才敢講出來。也許你根本忘記我，但我永遠記得你！」她更標註指名「阮慕驊先生」。

「本人今日接獲親友關心，表示有人於臉書上指控本人於餐敘後有逾矩行為。」阮慕驊當晚在臉書發文回應表示，就此，他謝謝親友的關心，並表達一下本人的立場：1.這是莫須有的指控，既然是不存在的事，本人不會也無從回應，任何口水戰及媒體戰都很無謂。

2.如果相對人認為本人有任何踰矩行為，敬請依法律途徑尋求救濟，本人決不迴避。相對的，如果對本人名譽產生損害，本人也會保留法律追訴權。

3.這件事已交由律師代為回應處理，自己不會再就這個事情表示意見，如果有任何問題，請洽詢他的法律顧問謝昆峯律師，「他會幫我表達立場。」

阮慕驊說，最後還是謝謝大家關心。

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