林志吉指出，澳洲近年來在新南向政策推動下與我國經貿關係活絡，是我國第十大貿易夥伴，占我國貿易比重達2.4％，隨著當地台商有資金需求，銀行也會追隨台商腳步設點。

此次彰銀申設理由即基於澳洲為我國新南向政策對象18國之一，與我國經貿互動密切，為我國銀行業者海外拓展業務的重點布局地區。為能提供台商客戶良好金融服務，並分享區域經濟成長效益及多元化資產配置，擬於當地設立雪梨分行。

截至今年5月底止，彰銀於海外已設立7家分行，包括紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行及馬尼拉分行，另於大陸地區設有1家子行及緬甸仰光設有1家代表人辦事處。

林志吉表示，目前本國銀行在澳洲已設有分支機構者，計有台銀、合庫銀行、一銀、華銀、北富銀、兆豐銀、臺灣中小企銀、玉山銀、台新銀及中信銀行等10家銀行。

林志吉指出，截至今年3月底，國銀在全球共有641個據點，其中亞洲有533個、澳洲15個、歐洲13個、美洲79個、非洲1個。其中，新南向國家的據點共有338處，占亞洲據點比例達6成。

林志吉表示，國銀在全球據點前三多的依序為：泰國109處、大陸89處、美國69處、香港69處；而在新南向國家據點前五大則分別為泰國109處、越南61處、柬埔寨55處、菲律賓34處、印尼18處。

在新南向授信部份，5月又比4月更下降離目標值有點落後。林志吉指出，截至今年五月底，國銀在新南向18個國家授信餘額達1兆5,245億元，比去年底1兆5016億元增加229億，達標率僅38.13％。較今年前四月的增加333億元、達標率55％又更為下降。林志吉指出，雖有落後但所差無幾，授信每月變化不同，要再持續觀察。