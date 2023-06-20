如興指出，將依據證券交易所營業細則第49條第1項第1款規定，證券列為變更交易方法。

台東鳳梨釋迦恢復輸陸 國民黨：證明務實交流有效
證交所董事會通過澤米及鑽石生技上市案
上證指數收跌15點 連兩跌
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