如興6／26起恢復買賣 22:242023/06/20 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 如興（4414）20日公告，公司已接獲證交所通知，自112年6月26日起將其上市有價證券恢復買賣。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 如興指出，將依據證券交易所營業細則第49條第1項第1款規定，證券列為變更交易方法。 台東鳳梨釋迦恢復輸陸 國民黨：證明務實交流有效 證交所董事會通過澤米及鑽石生技上市案 上證指數收跌15點 連兩跌 #如興 #買賣 #公告 #上市 #證交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 民眾抗議買不到合法加熱菸 國健署：5家業者申請中 18:582023/06/20 生活 清潔隊員撿到包「開口笑」 失主賣菜嬤報警也笑了 12:202023/06/20 社會 美國重申反台獨 國民黨：賴清德務實台獨會成麻煩製造者 14:592023/06/20 政治 目睹黃子佼自殘 孟耿如親弟4年前輕生亡 這部位刺青療傷 11:082023/06/20 娛樂 如興息26日起恢復買賣 仍併案變更交易方法 20:002023/06/20 財經 桃園成領頭羊！代理師全聘期8月上路 張善政這樣說 10:512023/06/20 生活 黃子佼藏孟耿如9年前喝過的水 驚人行為遭虧「該不會留S的」 14:242023/06/20 娛樂 上證指數半日跌5點 深證成指漲26點 13:102023/06/20 財經 太歲爺上動土！假冒警政署防詐活動、中獎要買點數 11:362023/06/20 社會 《金融股》群益證35周年衝數位創新 「3極」拚躋身前5大券商 16:192023/06/20 財經 鉅額交易爆量達84.35億元 外資轉買超46.3億元 22:132023/06/20 財經 《國際金融》股神買進掛保證 日大商社股價逆揚 11:582023/06/20 財經 《金融》全網路券商只做基金買賣 好好證券2招識別冒名詐騙 16:092023/06/20 財經 黃子佼爆13藝人黑料挨轟「脫罪精算師」 鄉民女神曝最不捨她 15:232023/06/20 娛樂 《金融》集保結算所決派利4.1元 盼成台灣數位金融引擎 07:482023/06/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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