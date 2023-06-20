台中市北區德化街上，日前有民眾在路上發現有輛休旅車停在1棟大樓路口，其車輛後照鏡收起，且兩側車門僅不到10分公分的縫隙，如此狹窄的空間內，也讓人質疑「這是怎麼下車？」；對此，不少網友看到此畫面後，也表示「厲害厲害，這個我給100分」、「打N檔把車推進去」、「很像是爬到後座出去的」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳多張照片，從照片中可見，台中市北區德化街上，有棟大樓的門口停放1輛休旅車，其車子後照鏡收起，而兩側車門疑似遭擋住無法開啟；發現這樣狀況的原PO也心生疑惑不解「這是怎麼下車的？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「他沒下車啊！一直在車上」、「後車箱」、「下車用推的」、「左、右後車門，或尾門」、「不是天窗就是後車廂」、「厲害厲害，這個我給100分」、「打N檔把車推進去」、「很像是爬到後座出去的」、「5個門，總有一個可以進出」、「引擎室可能改過」、「柱子後面有空間」、「車主就是有強迫症」。