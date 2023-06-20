不少民眾出門搭捷運碰上突然的大雨，又沒有帶傘相當不方便，台北捷運公司規畫在全系統117個車站設置「共享傘」，預估8月上線，租借費用每小時19元，單日上限39元，可利用Line Pay、信用卡付費。

共享經濟夯，機車、行動電源、飲料容器都有業者提供共享服務，也培養不少固定客源。北捷昨表示，共享雨傘服務是北捷與廠商合作，於捷運全系統117個車站提供租借，民眾能夠以租代購、甲地租乙地還，解決民眾臨時性用傘需求。

北捷指出，希望透過商業合作模式，提供旅客更多元的生活服務，預計8月上線營運，第一階段以捷運站為主，接著將擴大到捷運站以外的商業公共場域。

北捷說明，民眾可使用多元支付方式付費如Line Pay、信用卡等，租借費用預估為每小時19元，24小時內租金上限為39元。

至於現有的愛心傘為車站拾得的雨傘，由車站保管，並在公告期後轉作愛心傘，各站點都有設置愛心傘，供旅客雨天免費拿取，共享雨傘上路後不會受影響。